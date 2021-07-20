郭靜身穿黑色兩截式洋裝，露出雪白細腰與傲人長腿，充滿女人味。（Laler菈楽提供）

一向在螢光幕前包緊緊的郭靜，昨日在社群平台PO出一系列照片，展露細腰和一雙白皙筆直的大長腿。她開心說：「我現在回到14年前出道時最纖細的狀態，當然要好好秀一下！」郭靜表示之前曾胖到56公斤，被網友譏笑「女人四十一枝花代謝變差才發福」，還差點因為身材浮腫、大餅臉而被退工作，讓她十分苦惱。她後來靠吃原型食物、多喝水，再搭配代謝輔助品調整才恢復理想體態。

出道14年總給人肉肉印象的郭靜，最近這三個月從55公斤瘦到48公斤，回想過去那段暴肥的日子，她感嘆說：「我就是個主食控，任何澱粉類包括飯、麵、麵包我都很愛，再加上我又是個很嘴饞的人，就算吃得再飽也還會想吃零食，因此身形越來越橫向發展！」

她進一步說：「我本來就是嬰兒肥，那時我整張臉肉到出現三層厚厚雙下巴，只能靠化妝打陰影才能掩飾，肚子跟大腿也堆滿油肉，試裝衣服都穿不下，平常只能靠寬鬆衣服遮掩，連無袖都不敢穿，更完全不敢量體重。後來腫到遮不了，還被廠商退工作，經紀人也受不了，再加上有很多網友說我變很肉，我整個超崩潰，也才開始認真甩肉！」

她表示，起初控制體態非常辛苦，因為自己剛好是熟女年紀，代謝變差，也曾試過168、不吃澱粉、甚至是挨餓，居家防疫期間，她三餐照吃，但會盡量挑原型食物與喝滿2000cc的水，郭靜坦言，原本以為防疫期間不能運動走萬步，可能無法甩油成功，結果沒想到完全不受影響，還能回歸完美體態，郭靜還號召粉絲和她一起減下去，等解禁之後一起辣秀好身材。