「射箭甜心」吳佳穎，為台灣空氣手槍奧運選手，在2015年參加世大運，因一張甜美可愛的證件照曝光，讓她意外爆紅，因此當時擁有「證件妹」稱號。最近吳佳穎的影片，被轉發到大陸B站，短短2分鐘的影片不到10天，就已經超過百萬人的點閱觀看。

吳佳穎之前的採訪影片，在（19日）意外被轉發到大陸B站（嗶哩嗶哩彈幕網），影片的瀏覽觀看次數已經超過110萬，練習空氣手槍的時候，表情相當專注，在採訪片段中，她自然地露出微笑，一雙動人的雙眼，引起許多網友們的討論。

射箭選手吳佳穎，擁有甜美可愛的容貌。（圖/吳佳穎 臉書）

射箭選手吳佳穎，昨（25日）在女子組10公尺空氣手槍，在資格賽中，以總分573分拿到第14名，雖然無緣進入8強，卻突破奧運個人最佳成績，29日她將再戰女子25公尺火藥手槍，身為高雄人的她，許多家鄉人都在為她加油，高雄市市長陳其邁在臉書留言：「妳很棒！期待妳的下一場，能繼續超越自己。」

射箭選手吳佳穎29日還有1場賽事。（圖/B站)

「射箭甜心」吳佳穎，在大陸B站創下百萬點閱人次。（圖/B站)

台灣的網友們，為吳佳穎下一個賽程加油與打氣：「加油！25m會有更好成績」、「能進入奧運就是一種肯定」、「佳穎好棒！ 期待7月29日」、「加油！期待火藥手槍的比賽」、「總共53名選手！競爭好激烈，佳穎是很棒的國手！好好休息！29日，加油！」