30歲男星吳亦凡昔日是韓國男團EXO成員，近日他捲入桃色緋聞，被網紅都美竹爆料私生活不檢點，甚至性癖好等，引來微博網友熱議。女星「阿嬌」鍾欣潼昨(19日)也發文自曝跟上這股潮流「吃瓜」，刷手機刷到累，曾是風暴過來人的她吐心聲，直言：「演藝圈對女明星不好」。

針對吳亦凡緋聞，18日都美竹發「戰帖」，透露已經退回封口費，打算走法律途徑證明清白，而男方工作室發表聲明澄清全是不實訊息，並已經報案。見此，大陸官媒《法治日報》以「吳亦凡這『瓜』，還得法律來切！」為題，分析這波八卦已經變成社會新聞，「觸碰法律的問題，還是要回歸法律的軌道。任何涉法事件都應該透過法律途徑解決問題，而不是通過炒作噱頭來達到目的」。

吳亦凡最近陷桃色風波。（圖／達志影像）

《法治日報》進一步表示，從這次事件中，看到「公共情緒」對類似醜聞的厭惡，明星是光環，也是責任，若觸法也不例外，期待藉由法律給出真正、公正的結果。而當事人都美竹昨傳出消失，報平安後，今又在微博寫下：「這個世界怎麼了」、「我真的失望了」、「希望蒼天有眼」，讓人擔心是否有不利於她的壞消息。

網紅都美竹今發文。（圖／翻攝都美竹微博）

另一方面，女星阿嬌昨在粉絲圈表示：「今天好累，吃瓜吃得」，「同一套路，我也麻木了，雙方都報了警了，應該沒有什麼瓜了，進入司法程序應該不會爆料」，並笑說自己本來沒這麼好奇，是《演員請就位》的導演傳給她很多八卦，「我從昨天晚上到今天早上手機沒有離開過手」，最後意有所指說：「娛樂圈對女明星不好，但也是讓我變成更好的人」。