30歲前韓團EXO成員吳亦凡最近深陷桃色風波，他先前發聲明反控網紅都美竹，自稱「沒灌酒、沒收手機、沒選妃」。昨(22日)北京警方出面宣布現階段辦案結果，打臉吳亦凡種種說法，並認證兩人確實有發生性關係，讓吳亦凡人氣再度慘跌，今早LV（路易威登）也開槍，宣告和吳亦凡終止合作關係。

吳亦凡先前被都美竹跳出痛批性生活混亂，不僅劈腿還涉嫌誘騙未成年少女，昨大陸官方平安北京朝陽微博還原調查後得知吳亦凡經紀人去年以選角為由邀都美竹到家中，都美竹喝醉後遭留宿，與吳亦凡發生性關係，兩人到今年4月後就再也無聯繫，間接證實都美竹所稱「男方後來搞消失、冷暴力」。

LV今早宣告和吳亦凡終止合作。（圖／翻攝自路易威登微博）

吳亦凡形象雪崩式崩壞後，先前便有不少品牌與他終止合作，而在這之中外界最關注時尚廠牌寶格麗與LV的決定，寶格麗20日已表示：「寶格麗針對吳亦凡先生的相關事件予以高度重視，決定從即日起終止與吳亦凡先生的合作關係」，LV當時則說：「路易威登高度重視此次針對吳亦凡先生的指控，並已暫停與吳亦凡先生之合作關係，直至司法調查結果公佈。」昨警方調查出爐，今早LV再度宣布：「鑑於相關通報，路易威登宣布終止與吳亦凡先生之合作關係」。

而《新浪娛樂》訪問到曾處理王寶強離婚案、高雲翔捲性侵疑雲的張起准律師，他強調性侵案取證十分困難，後續更有反被告誣告的風險，他看過警方的通報後，很難判定當晚都美竹是否自願，「但是至少當天晚上當場都美竹沒有報案。一般來講當場報案對性侵的認定比較容易，如果當場沒有報案，繼續住在那兒，到第二天下午再走，還加了微信，這樣的話就有些問題了」。