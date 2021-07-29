英國皇家海軍的伊莉莎白女王號(HMS Queen Elizabeth)航空母艦率領的航母戰鬥群正駛入南海並在東亞開展海軍活動，此舉無疑會影響到正在逐漸惡化的中英關係。大陸專家分析稱，英海軍在南海大規模部署是向美國遞上「投名狀」，但英國分析人士認為，英國有自己更深層的全球化戰略考量。

《美國之音》報導，由英國女王號航母率領的多國航母戰鬥群，與印度海軍進行3天的演習後，首次進入有爭議的南海。這將是英國軍艦繼2018年8月31日海神之子號(HMS Albion)船塢運輸艦進入西沙群島海域後第2次進入南海。

The Indian Navy and @RoyalNavy are both in the midst of a carrier renaissance. There is a huge amount we can learn from one another about how to build operate & sustain a capability which is the preserve of only the strongest and most capable navies. 🇬🇧🇮🇳 #CSG21 pic.twitter.com/VRrTIK0yft — Commander UK Carrier Strike Group (@smrmoorhouse) July 22 2021

報導表示，女王號航母戰鬥群還包括6艘英國皇家海軍的艦隻、1艘英國皇家海軍核潛艇、美國海軍驅逐艦沙利文兄弟號(USS The Sullivans)和一艘荷蘭護衛艦以及輔助性艦船。這次的部署除了穿行南海，還將與美、澳、法、日、紐、韓等國在菲律賓海舉行系列演習，包括在10月返航時參加英、澳、馬、紐、星的「五國防衛安排」50周年演習。

著有《紅旗警訊：習近平執政的中國為何陷入危機》(Red Flags - Why Xi's China is in Jeopardy)一書的作者馬格納斯(George Magnus)表示，英國這次部署的目的之一「的確是支援美國在亞洲和南海的存在，以及支持傾向自由的民主國家反對更加好鬥和雄心勃勃的中國外交政策的立場」。

英國女王號航母率領的多國航母戰鬥群近日首次進入具有主權爭議的南海，在進入南海前，女王號停靠在新加坡進行補給。圖為女王號與新加坡海軍進行會合演習。（圖／推特@Distant_Witness) )

《環球時報》發表中國南海研究院院長吳士存的文章稱，英國是向美國遞交「投名狀」，但是分析人士說，此次部署航母戰鬥群穿越南海不只是中國說的向美遞交「投名狀」那麼簡單。「當前的部署很久以前就有計畫，它是一個全球化英國的表述。英國退役海軍少將佩里(Chris Parry)解釋道，海洋本質上相當於網路，如果你不下海，你就沒有進入全球化，沒有與你的盟友、合作夥伴、你的投資或你的利益進行接觸。

報導說，另外有中國分析人士則把英國的意圖稱之為對以往「帝國榮光」念念不忘，其實是想重溫殖民舊夢。《英國廣播公司》(BBC)資深記者海頓(Bill Hayton)在文章中說，隨著英國航母戰鬥群穿越南海，未來數周借用星際大戰(Star Wars)系列電影《帝國大反擊》這類的新聞標題可能會大量出現。在福克蘭群島戰爭中有過出色表現的佩里將軍說，英國早已放棄了昔日的帝國，這次部署也是為強化所謂的「英語圈」，加強印太地區英語國家之間的聯繫，它會包括馬來西亞、汶萊、澳大利亞、紐西蘭，甚至日本等國。

地緣戰略理事會(Council on Geostrategy)研究部負責人羅傑斯(James Rogers)指出，英國在《競爭時代的全球化英國》報告中明確了向印太地區傾斜的方針，印度太平洋現在是世界經濟和地緣政治的重心，英國作為一個國際參與者，必須進入這個關鍵地區顯示英國的軍事能力。「除了美國，還有誰有能力在世界的另一邊部署裝備有第5代戰鬥機的如此龐大的航母戰鬥群，並讓它留在戰區，與盟友和夥伴進行持續幾個月的作業？」

羅傑斯說，西方民主國家希望確保專制國家不會關閉並控制歐亞大陸周圍的海域。從航母戰鬥群中看到的是，面對中國的冒險主義和擴張主義，英國可以把協調一致的行動和政治意願結合起來的能力。