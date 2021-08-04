漫威的超級英雄系列電影席捲全球的大人小孩，每次的院線大片都創造極高的票房，但近期好萊塢電影界發生的一件大事，主演《黑寡婦》的好萊塢女星史嘉蕾．喬韓森（Scarlett Johansson）控告迪士尼違約，從這件事中筆者認為可以看出一個大趨勢，有機會讓台股的這個「產業」脫離過去「慘業」的印象，相關個股將飆風再起。

筆者的答案就是面板業。因為這次黑寡婦喬韓森控告迪士尼，在其自家的影音串流平台Disney+跟電影院同時上架她的新電影，違反合約載明保證電影院獨家上映，影響喬韓森應得的票房片酬，但不管雙方訴訟結果如何，這件事都暗示著好萊塢電影業，未來在串流平台和傳統電影院，非常有可能會同時上映院線大片。

不只是《黑寡婦》，還有近期最熱門、廣告下最多的《叢林奇航》，由知名男星巨石強森領銜主演，也是在電影院與迪士尼自己的影音串流平台Disney+同時上映，雙放映的首週就奪下票房冠軍，首週美國票房3420萬美元，海外票房2760萬美元，而在串流平台也收穫了超過3000萬美元，也就是全球有超過100萬人花了30元美金在家裡看院線片，這串流平台上映的成績毫不遜色，透露著未來生活的大趨勢。

從產業轉型找飆股，以上代表在後疫情時代，人們買票進電影院，不是看好萊塢院線大片的唯一方式，在家裡就可以大看特看，而要在家裡看爽片，缺的就是一台新穎的大電視以及升級相關視聽設備，而筆者相信面板業是最鮮明受惠的族群，有機會一舉跳脫「慘」業的罵名。

另外，面板業的彩晶睽違15年砸下170億美元資本支出，友達今年相對去年，也新增超過50%的資本支出到240億美元，代表春江冷暖鴨先知，公司知道面板需求還沒到高鋒，明後年還有高點可期，所以積極擴大產能。加上，筆者從《黑寡婦》喬韓森控告迪士尼的案件，以及《叢林奇航》的影音串流平台佳績，告訴讀者這個大趨勢，所以，只要股市不發生系統性風險，面板業絕對可以樂觀期待，未來營收和盈餘還會爆發，今天面板三虎友達、群創、彩晶才剛剛從相對底部起漲，筆者認為都可以偏多布局，期待中長線的機會。

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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