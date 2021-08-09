根據台灣證券交易所統計，上週（2021／8／2~2021／8／6）外資在集中市場總買超為325.06億元，另統計自年初至8月6日止，外資累計賣超為4864.15億元。
就個股比較部分上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：第一名聯電買超96901千股。第二名彩晶買超50137千股。第三名中信金買超37211千股。
上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：第一名群創賣超174638千股。第二名友達賣超56436千股。第三名宏碁賣超39623千股。
根據台灣證券交易所統計，上週（2021／8／2~2021／8／6）外資在集中市場總買超為325.06億元，另統計自年初至8月6日止，外資累計賣超為4864.15億元。
就個股比較部分上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：第一名聯電買超96901千股。第二名彩晶買超50137千股。第三名中信金買超37211千股。
上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：第一名群創賣超174638千股。第二名友達賣超56436千股。第三名宏碁賣超39623千股。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。