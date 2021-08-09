根據台灣證券交易所統計，上週（2021／8／2~2021／8／6）外資在集中市場總買超為325.06億元，另統計自年初至8月6日止，外資累計賣超為4864.15億元。

就個股比較部分上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：第一名聯電買超96901千股。第二名彩晶買超50137千股。第三名中信金買超37211千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：第一名群創賣超174638千股。第二名友達賣超56436千股。第三名宏碁賣超39623千股。