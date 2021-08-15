來台南逛古蹟，買別具城市特色的紀念商品！台南古蹟販售部通路紀念商品全年銷售額可達5000多萬，為古蹟觀光行銷加分。今年徵選出12項商品，包括「台南驛手工立體藝術卡」、「台南孔子廟萬用置物盒」等12項商品，入選商品後續將在古蹟販賣部先試賣3個月。
台南市文化局近年來致力推廣設計與文化結合，藉由設計巧思詮釋創新府城文化，為台南打造新意象；為提升古蹟區紀念商品多樣化，每年定期辦理徵選，募集優秀古蹟紀念商品，今年上半年徵選投件踴躍，計有64件商品參與評選，經文創業者、學者專家進行2階段審查，12項優質商品脫穎而出，為台南在地古蹟紀念商品注入新活力。
文化局表示，本次徵選係依「商品文化內涵」、「商品美感」、「商品市場性」、「包裝設計」及「商品定價」等5項標準進行審查，擇優入選。凡獲選商品皆可於文化局經管古蹟販賣部試賣3個月，包括赤崁樓、延平郡王祠、愛國婦人會館、安平樹屋、安平古堡、億載金城、臺灣船園區、臺南水道等8處，若試賣效益良好，日後以寄賣方式辦理。
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