國內綠能新創公司雲豹能源，7日宣布成立職業籃球「雲豹隊」，並加入T1聯盟，主場預計選在桃園，雲豹能源發言人張建偉說：「我們會成立職業籃球隊的最主要原因，是看到奧運比賽中，台灣選手精彩的表現感動人心，讓我們體會到體育可以把所有人團結在一起、不分你我，相信我們一定可以做得很好。」

雲豹隊由雲豹能源召集一群新創企業夥伴，以台灣新創團隊的集合體支持球隊，股東包括區塊鏈科技投創紅樓資本、人工智慧新創諦諾智金、行車智慧支付車麻吉、成就投創等領域的傑出台灣新創公司共同組成，將自身對科技創新的熱情，投入職籃運動，打造精準、迅速、有耐心的球風。

雲豹能源從2016年開始投資經營太陽能電廠，陸續跨足離岸風電、儲能等領域，是國內綠能界領頭羊之一，此次踏入職業運動界也展現雄心，除了找來資深媒體人康小玲擔任領隊外，總教練一職目前也鎖定過去台灣籃球界表現出色球員來擔任。

雲豹籃球隊首任領隊康小玲表示，這支新創球隊秉持的理念在於精益求精，期盼能扮演幫助年輕球員的角色，如今包含T1、PLG與SBL在內，3個聯盟就有17支球隊，可以提供更多舞台給這些潛力尚未被發掘的球員，且希望透過籃球產生正面影響力，一起帶領產業升級。

「但未來進入雲豹的球員，我們要求的首要條件是態度，態度是把每件事情做好的基石，也才能追求更高的目標，我們雖然剛跨足職業運動領域，但一定會要求所有球員、教練甚至所有從業人員抱持良好、正面與積極的態度。」康小玲說。

張建偉表示，雖然雲豹能源才剛進入職業運動領域，但台灣人才濟濟，有非常多優秀人才與想要讓體育發展更好的人，雲豹能源的經營策略就是「強強聯手、共創雙贏」，相信在體育圈也能尋得出色夥伴，一同打拼。

雲豹能源執行長譚宇軒也表示，術業有專攻，如同雲豹能源本業一樣，結合既有資源與外部資源來經營，最重要的，就是找到對的經理人。他說：「職業球隊就像新創公司，我們希望可以喚起40歲以下這群年輕人的熱血，讓他們看到，我們也可以把球團經營得很好。」

首次籌組職業球隊，就選擇競爭激烈的職業籃球，張建偉以美國為例，認為球隊隊伍多是良性競爭，無論是T1、PLG或是SBL，都會因為競爭而盡全力強化自己，這樣反而是良性循環。張建偉表示，就如T1聯盟會長錢薇娟所說，T1聯盟的球隊沒有要擊敗任何人，而是超越自己，他說：「台灣從來沒有職業運動達到17隊的規模，從今天我們宣示之後，我相信只有我們可以超越自己，秉持永續經營的理念，創造佳績。」