立法院長游錫堃早先接受前總統陳水扁訪問，揭露建議美國跟中國畫紅線，只要軍機軍艦一再擾台、跨越海峽中線，或繼續挑釁，就會馬上跟台灣建交。游錫堃是民進黨派系正國會的龍頭老大，一搭一唱的是「國家正常化」論調，也就是台灣已經獨立，只剩下制憲及入聯，而美國的外交承認則是法理獨立的指標，新加的成分是老共的騷擾。

民進黨最早的台獨論述是1988年的《台灣主權獨立決議文》，主張四個條件下才要主張台灣獨立，包括中共統一台灣。1991年的《台獨黨綱》則宣示台灣事實上已經獨立，要取得法理獨立必須透過公投；1999年的《台灣前途決議文》重申台灣已經獨立，只剩正名。從阿扁就職總統的「四不一沒有」保證不獨，蔡英文吶喊「維持現狀」，到游錫堃東施效顰老共犯台條件，獨意都相當勉強。

台灣早年有三年一小反、五年一大亂，那是官逼民反。儘管在日本殖民統治下接受民族自決思維，卻只要求自治。228事件後出現的台獨思想，揭櫫的是反對外來政權，不管是「台灣人要出頭天」還是「台灣人當家作主」，主要的對象是戰後遷台的國民黨政府，甚至於跟隨而來的外省族群。一直要到首度總統直選的台海飛彈危機，冷戰時期的反共思維才轉換為反對中國的併吞。

從19世紀以來，現代民族國家的要務不外乎國家的獨立自主（state-making）、民主國家的打造（state-building）及民族的塑造（nation-building）。海外的獨立運動在1980年代就體會到，光是國家的締造還不夠，還必須從事建國（張燦鍙）及塑族（許世楷）的工作。一些獨派主張依附民進黨可以事半功倍，更多的人則是盤據光譜側翼，搖旗吶喊，也不過是廉價的商業台獨。

民進黨急功近利，認為只要取代國民黨政府、取得中華民國政權就好，不方便的台獨必須虛無化。憲改頂多只是形式主義，起碼的憲政體制設計虛應故事，更不用說制憲。即使高唱族群多元、國家一體入雲，實際的作為卻是難掩高度的排他性，無力（或無心）從多元族群國家的獨立汲取慘痛的經驗。

美國自來不做賠錢的生意，朝鮮及菲律賓的獨立運動血淚斑斑，而日美的師徒、英美的特殊關係只是權宜，說翻臉就翻臉，至於對中國門戶開放政策還是建立在功利主義。游錫堃關公面前耍大刀，那麼，當下共軍三不五時來「請安」，紅線不知已經被跨越過幾百次，美國豈不老早就要承認台灣了？

只是奧運比賽加油高興一下，諸多「中華民國派」都要被出征，可見在老共的眼中，除了紅，其他橙黃綠藍靛紫，明暗都是獨，被當作選票的提款機是咎由自取。當下的中國宛若19世紀末崛起的普魯士或日本，究竟要跟老美平起平坐還是取而代之，不是其他國家所能置喙，何必拉台灣下水？

一個真正的台獨信徒，必須思考台灣在強權夾縫中如何生存，不能聽天由命、亦步亦趨，或任人擺布。關鍵在於內部分歧如何消弭、整合，形式上的儀式本末倒置，把異議者妖魔化則是自私而邪惡的作為。如果是有心人，制度上的建構是凝聚共識、培養互信的契機，不要沒有電梯就先要裝按摩浴缸。

在2000年的總統大選，藍營某位候選人尋求台獨聯盟支持，黃昭堂沒有說明為何拒絕，百思不解。

（作者為國立東華大學民族事務暨發展學系教授）