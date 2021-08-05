全球海運費率不斷飆天價，引發美國出口商不滿，上月底拜登政府要求美國聯邦海事委員會（FMC）調查陽明、長榮等9大貨櫃航商收取過多過高的延滯費 (demurrage) 和滯港費（detention）。FMC周二（3日）表示，截至目前為止，未發現航運業者聯手操縱價格，且運價訂一樣高並不違法。

FreightWaves 3日報導，FMC主席Daniel Maffei接受《美國託運人》（American Shipper）雜誌訪問時表示，若有人被收取延滯費或滯港費，不惜一切代價提出申訴，最終沒有得到任何求償，這就不公平。

部分進口商呼籲FMC介入調查徵收費率問題；對此，Maffei回應，目前仍在調查中，他不便透露太多細節，但能說明的是，FMC至今並未發現海運聯盟操縱價格的證據。

Maffei說，部分進口商直指海運聯盟收取同樣價格，推升高昂運價，但這麼做並不違法。舉例來說，可口可樂和百事可樂的產品訂價都相同，不過兩家沒有密謀勾結的問題。

「同一聯盟的航運業者在價格上相互競爭，不屬於聯盟的航運商定價模式也可能相同，這就是市場。」Maffei認為，指控航運聯盟聯手操控價格，一定要拿出證據來證明。事實上，運費飆漲並不違反美國航運法，至於價格該漲到多高，都是由市場決定，這跟此前運價長期低迷情況相同。

Maffei強調，FMC 是獨立機關，無權干涉市場定價，若航運聯盟有操縱價格，如航運商限縮艙位、拒用閒置船隻等，FMC就會採取行動。目前航運商紛紛訂購新船和新櫃，搶搭這一波航運市場空前超夯的需求。

FMC於7月19日計畫對在美國市場營運的九大貨櫃輪航商向客戶收取貨櫃滯箱和滯港費（D&D），及港口壅塞等費用進行審核，包括馬士基、地中海、中遠、達飛、長榮、赫伯羅特、ONE、HMM、陽明海運等。