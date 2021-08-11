小編今天（11日）精選5件不可不知的國內外財經大事。由於蘋果5奈米A14及M1處理器投片量在第二季開始下滑，新款A15及M2處理器6月才開始投片，第三季投片量逐月拉高，台積電5奈米製程晶圓出貨受到大客戶產品交替空窗期影響，因此7月合併營收達1245.58億元，與6月營收1484.71億元相較下滑16.1％，但與去年同期1059.63億元相較成長17.5％，仍為歷年同期新高。

【1】7月營收跌破眼鏡 台積電Q3逐月成長

台積電10日公告7月合併營收1245.58億元，單月下滑16.1％、但較去年同期成長17.5％，且為歷年同期新高。台積電預期智慧型手機、高效能運算（HPC）、物聯網、車用電子等四大技術平台對先進製程需求強勁，其中採用5奈米加強版製程的蘋果iPhone 13搭載的A15應用處理器出貨逐月放量。法人預期台積電第三季營運先蹲後跳，營收逐月成長，可望順利達成業績展望高標。

【2】「運價再漲機率低」 法人大砍長榮目標價

貨櫃航運指標股長榮公布第二季季報與7月營收，單季獲利符合市場預期，大型投顧機構判斷，第三季獲利將持續上升，不過，因基期墊高，後續運價再上漲機率降低，雖維持「買進」投資評等，但把目標價由276元，大砍至189元。

【3】兩線快對撞 台股多空決戰快了

上市櫃營收與半年報相繼公布，市場在審視基本面同時，大盤量能持續縮在4千億元之下進行籌碼沉澱，但技術型態上已走到三角型態收斂末端，月（17538點）、季線（17312點）交會在即，多空勝負將見分曉，加權指數10日走跌161點，收在17323點。

【4】 陽明、萬海7月營收出爐 符合市場預期

乘著高運價漲勢，陽明、萬海7月、前七月營收續創歷史新高！陽明7月營收294.47億元，月增6.93%、年增140.33%，連續14個月寫下新高；累計前七月營收1649.99億元，年增109.8％。

【5】Delta加速擴散 美確診人數創今年高峰

《紐約時報》追蹤數據顯示，美國截至8日的新增確診病例七日平均值達110360例，較兩周前暴增112％。在這段期間，住院人數與死亡人數較兩周前分別攀升了90％與92％。在新增確診、住院與染疫死亡的人當中，多數是未接種疫苗者。