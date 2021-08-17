台股加權指數17日開在16841.62點，呈現小跌，權王台積電（2330）開低在580元，壓抑指數向下，大型電子權值股包括大立光（3008）、聯電（2303）向上拉升，貨櫃三船股價也開紅盤，資金在IC設計、車用等族群零星點火，指數在平盤附近震盪。

Delta疫情擴大，打不敗美股多頭氣勢，標準普爾500指數、道瓊工業平均指數連續第五個交易日創歷史收盤新高。

美股道瓊工業平均指數8月16日終場上漲0.31％（110.02點）、收35625.40點，創歷史收盤新高。

那斯達克指數下跌0.2％（29.13點）、收14793.76點。費城半導體指數下跌0.37％（12.40點）、收3322.64點。

在台股部分，群益期貨副總經理范振鴻指出，台股連破季線及半年線，未見多頭抵抗，殺盤力道凶猛，以致頭部形成，當沖降稅不延長，成為這一波股市下跌，市場認同的理由。但股市的上漲，是由基本面推升股價上漲，當沖投資人只是搭轎而已。

他指出，半導體產業景氣至少會延續到2022年，台灣的基本面並沒有改變，因此，股市這波下跌，籌碼面的修正，才是主要原因，如果是技術面形成空頭走勢，最終會被基本面扭轉。目前指數已經跌到半年線，投資人耐心等待，會是比較好的選擇。