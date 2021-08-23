台積電持續推動赴美設廠計畫，傳出為了降低建廠成本，並提高工程建設良率，將以海運方式從台灣運送重要設備零件赴美組裝，對此，陽明則回應，屆時應該是多家船商協力，會全力配合這項重大業務，引起PTT網友們熱烈討論，「訊號來了」、「航運也要成為GG供應鏈嗎」、「這是訊號嗎？」。

經濟日報報導，台積電加入搶櫃行列，拍板美國新廠的無塵室等重要設備，將採用台灣生產、美國組裝的策略，並利用海運運往美國，整體貨櫃需求量達4000至5000個貨櫃。

對此，中央社報導指出，陽明回應，由於台積電所需艙位相當龐大，且集中短時間出貨，屆時應該會由幾家船公司一起合作，陽明將全力配合這個重大業務。

消息一出引起網友們熱烈回應，「GG供應鏈來了」、「台股也懂組團嗎？竟然直接合作」、「互相拉抬吧，都是台灣的重要企業」、「現在也在跨界聯名衝人氣這招嗎？」、「現在這局勢，GG說要誰敢不給」、「台灣製造整廠輸出、美國組裝，好厲害的台積」、「訊號來了，沒人做錯邊吧」、「其實放話跟大家說：我要插隊啦」。

台股今（23日）開高走高，收在16741.84點，上漲399.90點（或2.45%），電金傳族群皆強勢反彈，台積電上漲14元（或2.54%）收在566元，航運三雄萬海飆出漲停，收在248元；長榮上漲超過8%，收在144元，上漲11.5元（或8.68%）；陽明上漲9元（或6.9%）以139.5元作收。

此外，由於波羅的海運價指數BDI與BCI指數再創波段新高，激勵新興、四維航、裕民、益航及慧洋-KY等多檔都亮燈漲停。