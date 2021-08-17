美系外資針對神盾(6462)出具最新研究報告，認為神盾主要手機業務受到疫情、供應鏈瓶頸衝擊，加上新產品仍有待客戶接受，故將目標價由130元調降到100元、評等維持減碼。

第二季營收受到產能瓶頸以及疫情衝擊，季減少32%、年減少52%，單季毛利率下降到38.8%，主要是因更高的代工成本和激烈的競爭，第二季每股虧損2.77元。神盾第二季非營業費用增加到1.08億元，主要是由於處分敦泰產生的一次性費用，影響單季每股獲利就逾1元，預計下半年營業費用會有向下的空間。

展望第三季，神盾預計7月為營收谷底，8月、9月將出現季節性的升溫。神盾7月營收為1.3億元，月減少21.5%、年減少75.8%

美系外資表示，東南亞疫情衝擊需求和神盾主要韓國客戶(三星設廠越南)，該衝擊幅度勝過大陸設備製造商，神盾主要出貨模組商，故導致月銷售額波動更大，惟神盾也看好大陸業務保持穩定，甚至有機會出現成長。

美系外資表示，神盾營運疲軟主要來自韓國客戶，目前仍處於轉型階段，到2022年的前景仍不明確，新產品部分有機會在下半年開始出貨，總體而言，神盾的新非指紋產品計畫因客戶對嘗試新產品的興趣仍低，可能會很慢，將其目標價由130元調降到100元、評等維持減碼。