美國飛彈防禦局(Missile Defense AgencyMDA)的局長強恩‧西爾中將(Jon Hill)表示，他希望陸上神盾飛彈防禦系統( Aegis Ashore ballistic missile defense system )能夠成更容易部署、具有機動能力。

防衛新聞(Defense News)報導，所謂陸上神盾，就是將神盾軍艦的相位陣列雷達，安裝到陸基雷達基地，因此陸上神盾看起來像是爬上岸的巡洋艦。原來以為少了軍艦動力系統，應該比較便宜，但是實際建造之後，卻發現也遇到不少困難，2016年，美國在羅馬尼亞Deveselu，建立第1座陸上神盾，之後在波蘭Redzikowo，建造第2座陸上神盾，期望可以涵蓋東部歐洲空域。不過建造工程並不容易，原定於 2018年8 月啟動的防禦系統，但目前的進度，可能要到 2022年才能完成。

希爾上週在太空和飛彈防禦研討會上，提到陸上神盾系統的進度「大約是 95%」。他說在波蘭的建造工作，承包商遇到相當多的問題，包括輔助控制、電源設備和冷卻系統，這些困難使得陸上神盾一直「離完成剩最後一哩路」。

在波蘭的陸上神盾，照片攝於2019年，雖看似已經完成大多數部分，但時至今日還無法運作。(圖/USNI)

希爾說，兩座基地的建造，學到許多經驗，當然也記取了許多教訓。比如對於未來的陸上神盾，可能就必須考慮是否長期部署，或者只是短期陣地，並且可在其他地方更需要時將其搬遷。就個人意見，他比較傾向機動部署，因為使用彈性會比較大，安全性也比較高。

「如果具有機動靈活的選擇，那麼就不必擔心基地遇到天災，也不必擔心電磁脈衝攻擊。」