台股在8月連漲3天之後，連續9個交易日下跌，共跌掉962.53點，因跌破季線後未能及時反彈，引發連續跌勢，昨天再破半年線，今天量縮再跌，融資餘額與8月4日相比，大減約新台幣243億元。

證交所統計，今天融資餘額2693.14億元，較昨天減少39.83億元，較8月指數高點的8月4日減少約243.04 億元；今天當沖比約38%，為6月23日的39%以來，近2個月首次降至4成之下。

台股今天大跌197.41點，收在16661.36點，成交值僅新台幣2955.57億元，加計盤後交易約2997.68億元，量能進一步萎縮至3000億元以下，創下3月中以以來新低量。

8大類股僅金融股上漲，無法支撐盤勢，電子股普遍呈現下跌走勢，晶圓雙雄台積電收580元，下跌0.68% 。聯電收56.1元，下跌1.75%。IC設計大廠聯發科收880 元，下跌2.33%。不過，大立光收2695元，上漲0.75%。

貨櫃三雄早盤上漲，但盤中翻黑後，股價一路下探，也加深大盤跌勢，長榮收126.5元，下跌3.07%。陽明收124.5元，下跌1.19%。萬海收205.5元，下跌4.42%。（編輯：楊凱翔）1100817