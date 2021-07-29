疫情讓人如臨新世界，工作、訂餐、交際脫離不了網路，少了人影的街頭也成獨有風景。羊王創映以動畫影集《歐米天空》，想像人類滅亡後的未來，大地被機械天空覆蓋，失憶的機器人歐米，與好友一同運用各類科學知識，解開天空的祕密。製作人吳至正表示，動畫中的無人世界，對映疫情下現況，也別有趣味。

3年前，羊王創映發想出《歐米天空》劇本，但在無資金情況下，難有機會孵化成長篇動畫，後與公視合作，將具科幻奇想的世界添加科普元素，成為專為學童打造的動畫影集。而在廣泛科普作品中，《歐米天空》選擇以故事先吸引學童，開播前還曾拿給學童「鑑賞」，學童看得懂、看得喜歡，才繼續走向下一步。

吳至正認為，沒有記憶的機器人歐米，其實讓人看了會有些孤單，並不是洋溢熱熱鬧鬧氛圍的故事，但小孩本就擁有各式各樣的面貌，孤單中其實也會有快樂。適度添加科普知識，調整原有劇本為兒童向，則是在製作過程中最為困難的一點。

《歐米天空》為公視繼《勇者動畫系列》以來推出的第二部動畫影集。公視節目部副理林瓊芬表示，加上由水果奶奶IP衍生的《妖果小學堂》劇場版，正是公視今年「動畫元年」所推出的台灣動畫三部曲。台灣人觀看動畫的市場大，動畫科系相關系所超過10幾間，不乏動畫人才，但動畫是成本很高的，製程要長、資金要多、人力要足，自代工年代以來，台灣能發展出的原創動畫長片或影集就相當少。

林瓊芬表示，各國公視一直在開發屬於自己的動畫作品，在前瞻計畫補助下，公視才踏出動畫領域第一步，期盼藉由動畫三部曲成為起點，讓小朋友能有機會從小就看到由台灣人作的原創動畫。

以漫畫家黃色書刊作品改編的《勇者動畫系列》，日前6集已播畢，播映時段均能吸引超過1千3百人次在網路等待觀賞。製作人王尉修表示，播出後最令人印象深刻的迴響來自觀眾對配音細節的觀察。

王尉修說，以從小習慣觀看外國動畫的人來說，中文配音常常令他們很感冒，「那種尷尬感是一道牆，但動畫播完後許多人給予很高的評價。我們在配音重點上，也盡量讓聲音像是虛擬人物發出來的，連舌頭都配合咬字，這些細節被觀眾看到，很值得。」