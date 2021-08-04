本屆奧運羽球代表隊拿下1金1銀史上最佳成績回國，政府下令空軍派出4架幻象戰機，以總統級高規格禮遇引爭議，認為政府蹭得太過頭，對此，北市議員王鴻薇批評，空軍伴飛一定是三軍統帥蔡總統下達的指令，而奧運選手爭得榮耀，應該給予高度肯定，但這樣蹭奧運熱度蹭到雙標，已經蹭到天空去，反而使人反感。

王鴻薇指出，針對採取國家元首格局，第一，花費數百萬公帑，國家有錢不給坐商務艙，卻用空軍伴飛彌補嗎？第二，同樣是奧運金牌，郭婞淳和銅牌陳玟卉同班飛機返台，為何就沒有空軍伴飛？這是對待選手的態度嗎？

王鴻薇痛批，奧運選手爭得榮耀，應該給予高度肯定，但這樣蹭奧運熱度蹭到雙標，已經蹭到天空去，反而使人反感。

王鴻薇表示，近日各界批評化身「奧運主播」的蔡英文，這次伴飛會惹爭議其實不意外，國家元首身為三軍統帥，國家安全有其必要。

王鴻薇直言，今天出動空軍為奧運選手返台伴飛，第一必須是總統下令，所以如果不是蔡英文要蹭奧運熱度，斷不會飛上去，空軍伴飛是國家元首的格局，這筆錢是不是有對選手更好的規劃？真的是為了選手還是為了自己聲量？

王鴻薇強調，尤其這次各縣市對得牌選手獎金大小不同，已經讓國家對同樣取得榮耀的選手有不同待遇，現在連蔡總統都在跟著奧運熱度和自己民調滿意度「滾動調整」對選手的禮遇規格。

王鴻薇怒嗆，世界各國有人像蔡英文這樣雙標嗎？蔡總統有事跑第一，有功也搶第一，出發時選手坐經濟艙惹議說總統管不到，回來奪牌就派空軍蹭到天上去，這樣當總統，是不是太輕鬆了？