雙北終於正式開放餐廳內用後，各百貨公司也喜迎解封，雖然兩天以來已再次接連有百貨員工確診消息，但仍有不少民眾已經回復到餐廳內用的日常，不過明顯民眾還是相當有防疫意識，像Global Mall首日內用人潮就增長20%，不過內用用餐者仍比較較謹慎，即使選擇內用用餐，也會以1人或2人為主，較少有多人聚餐情形，甚至很多消費者也維持外送外帶，而在京站的美食街公食區開放300席座位，在首日的用餐時段就約坐滿4分之1的席次，百貨也紛紛趁著父親節的到來推出美食優惠吸客。

Global Mall南港車站店的好饈鐵板燒推出內用套餐享超值加價購，88元享香煎肩胛牛排或66元享香煎梅花豬排。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店的欣葉小聚推出限定海陸雙拼獨享餐，單份價值780元，限定價520元。（Global Mall提供）

Global Mall表示，目前開放內用後，雖然有其他百貨有員工確診個案，但因店點不少都在多鐵共構的車站店中，觀察下來不少民眾其實都有內用需求，特別外出洽公的民眾，即使外帶餐盒也難以找到地方用餐，為著便利消費者因此仍會確保開放內用的餐廳都有遵守相關規範，而且全台七店也落實內用十大防疫措施，包括入席用餐進行用餐人潮管制，採梅花座、裝設防疫隔板，並加大間隔，餐點以個人套餐、事先分菜避免共食等，也會持續宣導餐飲外帶、外送服務；同時為了迎接父親節的到來，加碼推出餐飲內用、外帶7折起優惠，內用以個人限定套餐為主，外帶則推有888元起的豐盛分享餐，另獨家再推Uber Eats、Foodpanda消費滿499元現折49元優惠。

京站在內用開放的第2天於用餐時段，消費者也約坐滿3分之1的席次，其表示目前顧客普遍反應有隔板、梅花座內用都比較安心。（京站提供）

京站的百貨獨家活蝦品牌HeyAhh推出每桌任點一道活蝦料理，即贈胡椒HeyAhh券。（京站提供）

京站的阿爸的芋圓綜合銀耳湯推出第二份半價優惠。（京站提供）

至於京站在今天（4日）內用開放的第2天，於用餐時段消費者也約坐滿3分之1的席次，其表示目前顧客普遍反應有隔板、梅花座內用都比較安心，而業者也對開放內用抱持樂觀心態，同時也會在防疫措施上更嚴謹，維持高規格的防疫態度，像餐飲公食區部分，不同桌保持1.5米距離，攤台區、吧台席禁食，所有桌椅裝置隔板並採梅花座，而台北店公食區原來的900席座位也減至300席，小碧潭店公則從480席減至125席，皆僅留3分之1的座位，比政府規定二分之一更少，希望維持高規格的防疫，讓顧客可以安心用餐，而館內多家美食品牌也推出了第二份半價優惠，多家主題餐廳也推出內用優惠，讓內用民眾安心用餐之餘，也能享有不一樣的優惠。

大葉髙島屋的禪日本料理推出歡慶88節四人餐，原價6563元，特價5250元。（大葉髙島屋提供）

大葉髙島屋的大河屋推出88節精選三人套餐，原價2232元，特價1488元。（大葉髙島屋提供）

而位在天母住宅區的大葉髙島屋也表示，目前仍要求館內餐廳、咖啡店、美食街嚴格執行相關規範，像同桌內用座位採梅花座加隔板，不同桌要相隔1.5公尺，餐點也以個人套餐為主、不共食為原則，桌菜則由服務人員分菜後提供，也有禁止邊走邊吃等防疫規範，同時也推出了僅限內用的父親節特色大餐，讓消費者能在節日與家人同樂。

另外在信義的ATT 4 FUN及大直的ATT e Life也針對餐飲開放店內用餐部份，嚴格要求餐廳按照政府法規執行，若餐廳有違規，ATT也有相關的配套罰則，不過業者表示目前也有部分餐廳還沒開放內用，仍以外帶為主，館內各餐廳的外帶及外送，仍統一於1樓取餐專區取餐，隔絕外送員直接到館內取餐的路徑，此外因館內部分主題餐廳是以鍋物為主，該類型餐廳也大多會先處理好內容用餐流程、分食配套後，才會正常開放室內用餐，目前ATT 4 FUN館內餐廳皆持續祭出外帶及外送的相關優惠活動。