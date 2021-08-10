阿里山賞花遊

【旅遊經 編輯部報導】

配合8月9日中央流行疫情指揮中心公告於8月10日至8月23日維持二級警戒，部分戶外場域放寬開放。阿里山國家森林遊樂區遊客總量管制人數為每日3600人，另外，觸口自然教育中心及鰲鼓濕地森林園區均開放；室內場館包括阿里山生態教育館（含臺灣一葉蘭生態故事館、阿里山山椒魚館）、阿里山博物館、旅客服務中心、觸口綠意館、東石自然生態展示館、觀海樓等開放並落實人流管制。臺灣一葉蘭自然保留區（眠月線）也於今(10)日起開放已核准申請者進入。另外，阿里山林業鐵路將於今(10)日起恢復營運，即時起開放訂票！

雨中的姊妹潭

園區內繡球花開始綻放

沼平車站周邊金毛杜鵑也盛開

阿里山車站下邊坡射干菖蒲盛開

民眾前往阿里山除了避暑外，也能行賞花遊，目前阿里山園區的繡球花正綻美中；沼平車站周邊金毛杜鵑盛開中，除此之外，阿里山車站下邊坡射干菖蒲也綻放爭美。

森林育樂場域雖開放，但民眾入園均需遵守「實聯制」、「全程戴口罩」、「保持社交距離」與「人流管控」防疫四大原則。臺灣山林悠遊網「阿里山國家森林遊樂區」頁面可查詢即時入園人數，入園人數達2500人時，嘉義林管處將透過 CMS 資訊可變標誌、 LBS 簡訊、警廣等系統通知遊客。達3000 人時，透過前揭系統通知遊客轉往其他景點，並請保全人員於園區入口啟動管制。室內展館每次入館入數以 20 人為限，並且需保持社交距離。餐廳僅提供套餐或盒餐、開放內用但不可邊走邊吃，用餐空間需依據食藥署「餐飲業防疫管理措施」辦理，落實人流管制、調整供餐方式及用餐距離等，用餐完畢應配戴口罩。

而阿里山林業鐵路將自8月10日起恢復營運，即時起開放訂票，為有效控管人流，林鐵本線（嘉義-十字路）阿里山號對號列車將行駛嘉義至奮起湖區間，限乘108人、不售站票，且僅停靠嘉義、北門、竹崎、交力坪、奮起湖共5個車站；其餘無派駐人員車站均不停靠。另每週六、日開行之不對號座「中興號」列車、嘉義-北門區間「檜來嘉驛」檜木列車，及隔週三開行之主題列車仍暫時停駛。

至於阿里山國家森林遊樂區內祝山、神木、沼平3條支線，亦自8月10日起降載復駛，每班列車承載人數由350人調整為150人，檜木車廂每班列車由200人調整為120人，並將適時增開列車疏運旅客。

也提醒入山民眾，因山區連日降雨，邊坡土壤含水量已趨飽和，易發生坍方落石及倒樹，用路人出發前應查詢路況，注意行車安全。圖片：林務局嘉義林區管理處