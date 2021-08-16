高雄軟體園區第二期開發計畫正在招商中，今（16）日經濟部與高市經發局聯手，在台北digiBlock C數位創新基地舉辦招商說明會，吸引逾200家業者參與。（柯宗緯翻攝）

高雄力推「亞灣5G AIoT創新園區」預計將創造1200億產值，其中高雄軟體園區第二期開發計畫正在招商中，今（16）日經濟部與高市經發局聯手，在台北digiBlock C數位創新基地舉辦招商說明會，吸引逾200家業者參與。

經發局指出，這次招商會吸引台灣微軟、鴻海、日月光、中華電信、HTC、仁寶電腦、緯創、中興保全等逾200家業者嗅到商機，線上線下同步湧入參與，現場詢問熱絡，台灣微軟也盼經濟部與市府媒合更多有實力的新創業者，共創新商機。

高雄市副市長羅達生表示，「亞灣5G AIoT創新園區」為5年百億投資的國家級計畫，除高軟二期外，「亞灣新創園」也將於10月開幕，正全力招募新創及國際加速器進駐。

另外，經濟部技術處「A＋企業創新研發淬鍊計畫」也已公告，將補助業者在亞灣發展5G AIoT技術研發或創新應用，市府也超前部署申請「5G實驗研發專網」，提供全台最完整的5G AIoT驗證測試場域。

加工處楊伯耕處長表示，高軟一期已形成資訊軟體、數位內容及智慧應用等重點產業群聚，高軟二期也將提供5G AIoT研發、測試、應用發展之場域，不僅位於亞灣的蛋黃區，更與前鎮、楠梓科技產業園區形成前店後廠，打造南臺灣最重要的科技產業聚落，歡迎資訊業者、5G AIoT新興科技企業進駐。

高雄市經發局副局長高鎮遠表示，市府積極邀請5G AIoT團隊落腳高雄，進駐高軟二期的廠商除可享有中央資源外，市府也提供設備融資利息、房地租金、房屋稅及新進勞工薪資補貼，中央、地方聯手帶領新創打國際盃。

高軟二期總面積約2.45公頃、使用強度建蔽率60％、最低容積率下限440％，土地分為A、B、C三大坵塊只租不售，已公告受理申請至8月31日止。申請人需依園區坵塊配置，申租至少1坵塊（含）以上土地興建建築物。