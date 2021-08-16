【旅奇傳媒/編輯部報導】2021年為交通部觀光局推動之「2021自行車旅遊年」，西拉雅國家風景區管理處將辦理「2021西拉雅玩水酷-水庫騎跡自行車活動」，並與法國極限運動俱樂部自行車聯合會（Brevet De Randonneurs Mondiaux，簡稱B.R.M）同日（2021年9月11日）在官田遊客中心舉辦慶祝B.R.M成立百年之自行車系列活動，內容包含200K國際認證自行車挑戰、12K菱波官田單車道親子逍遙騎及兒童滑步樂，邀請大家一同共襄盛舉此一自行車體育盛事。

▲2020水庫騎跡自行車活動-官田遊客中心出發。 圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處╱提供

此次200K國際認證自行車挑戰是2021年度臺灣唯一與世界同步慶祝B.R.M百年慶的場次，騎乘路線行經烏山頭水庫、尖山埤水庫、曾文水庫、虎頭埤水庫等多座水庫，且串聯台3線、175咖啡公路等知名路段，活動開放400位選手報名參加，選手在騎乘自行車並挑戰自我極限的同時，更可深度感受西拉雅轄區沿途的水庫美景及在地文化。

▲165線林蔭路線。 圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處╱提供

除了200K自行車騎乘挑戰外，本系列活動也規劃了12K菱波官田單車道親子逍遙騎，讓民眾可以輕鬆騎乘西拉雅管理處自行車多元路線「菱波官田線」經典路段，沿途結合嘉南大圳、烏山頭水庫、八田與一紀念園區等著名景點，藉此體驗穿梭於田野與菱角田交織而成的生態景緻中，並探索歷史建築和自然風光的魅力。

另外，活動主場域則舉行「兒童滑步樂」活動，歡迎家長帶著2-6歲小朋友報名參加，讓小朋友透過短距離的滑步律動，訓練平衡感與肢體協調性，並一起享受自行車休閒運動的樂趣；為增加活動的豐富性，管理處同時辦理「兒童滑步樂造型嘉年華選拔」，家長可自行替參賽的小朋友或滑步車進行打扮，成為現場萬眾矚目的焦點，活動當日（110年9月11日）將於參加者分組中（分為【2至4歲組】和【5至6歲組】）各別遴選出最佳造型、今日最美及今日最帥等獎項，並頒發圖書禮卷作為得獎獎品。

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