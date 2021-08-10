新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心日前甫宣布全台防疫警戒降為二級，「微解封」但「未解封」，現階段的防疫工作仍不可掉以輕心，而警察人員在第一線與民眾直接接觸，是染疫的高風險族群，台中市時代獅子會以實際行動力挺員警防疫安全，前往中市警二分局文正派出所捐贈防疫物資，替警察同仁加油打氣，讓他們有更完善防護裝備能安心防疫，無後顧之憂地守護民眾安全與健康。

台中市時代獅子會會長陳駿霖、文正派出所義警分隊林家暉與國際獅子會300-C1區總監謝賀全、公關長長鄭閎謚等一行人有感於警察人員配合政府防疫工作，無論是未戴口罩、群聚告發、市場分流疏導或特定營業處所稽查等，非常辛苦，特別感念員警在父親節仍堅守崗位，犧牲了與家人歡度佳節的時光，8月9日專程前往市警二分局文正派出所，捐贈口罩、醫療級防護衣、紫外線防疫噴槍、涼感巾、愛心傘等愛心防疫物資，保障員警值勤安全。

分局長蔡元戎對獅子會獅兄獅弟們熱心公義，力挺警察表達感謝之意，警方將會更加努力執行防疫及治安交通工作，並提醒同仁們出勤時務必做好防疫措施，保護自己也保護他人，也籲請民眾做好個人健康管理，戴口罩、勤洗手，保持社交距離，共同維護社區安全。