女星侯怡君5月證實與交往20年的蕭大陸登記結婚，接著更傳出懷孕好消息，可以說是雙喜臨門，想不到卻傳出有第三者介入，氣得她在臉書暴走開罵，甚至衝到電視台找小三對質，事隔2天後，侯怡君今(23日)凌晨發聲表示自己已經冷靜，更再三強調：「千萬不要以為這是一個笑話」。

侯怡君凌晨在臉書PO出與蕭大陸拿麥克風高歌的合照，她表示經過幾天暴走後，情緒已經逐漸趨於冷靜，對於自己的真實故事，或許被外界當作茶餘飯後的話題，但強調若身為別人的妻子，千萬不能把此當成是個笑話，強調：「這一頁我翻過去了！我依然是堅強的侯鐵妞」，將繼續過著夫唱婦隨的幸福人生，更在文末表示「讓自己快樂才對得起自己」，證實夫妻感情依舊恩愛如昔。

據悉，女方是電視台幕後員工，身為正宮的侯怡君先是和小三通話，講到不歡而散後，便直接衝上樓找對方理論，兩人更當眾爆發口角與肢體衝突，當時一票工作人員皆目睹全程，根據某不具名的主管證實，該女員工承認和蕭大陸談戀愛，但得知蕭大陸和侯怡君結婚後，就沒再和蕭大陸往來，甚至有一說，指出侯怡君直接到小三家，要對方母親處理一下女兒的醜事，未料母女反應卻相當消極。

眼見侯怡君情緒已經平復，許多人紛紛留言為她打氣，像是名嘴呂文婉就表示：「妳不只是個妻子喔，為母則強，過客終會走離，記得要多愛自己」，歌手吳申梅則留言：「怡君姐幸福美滿喔」。