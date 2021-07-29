民進黨當局和日本、美國議員舉行「戰略對話」，鼓吹「共享民主價值觀、對抗大陸」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天發布「答記者問」稱，民進黨當局勾連外部勢力再次上演「台獨」鬧劇，只會自取其辱。

首屆「台美日國會議員戰略論壇」視訊會議今天（7月29日）登場，美國、日本、台灣多位議員與會交流對話，日方安排前首相安倍晉三出席致詞。戰略論壇關注中共威脅，呼籲強化三邊關係聯合對抗中共。

日本產經新聞報導，這項戰略對話由日本跨黨派國會議員組成的「日華議員懇談會」（日華懇）主辦。日本眾議員古屋圭司是日華懇會長、日本前首相安倍晉三是日華懇的顧問。

朱鳳蓮對此表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。民進黨當局勾連外部勢力再次上演「台獨」鬧劇，只會自取其辱。

朱鳳蓮表示，同時，中方敦促有關國家切實恪守一個中國原則，不要向「台獨」勢力發出任何錯誤信號。中國必須統一，也必然統一。這是任何人任何勢力都無法阻擋的。