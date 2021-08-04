高市議會國民黨團黨團總召童燕珍發起該提案，認為，普發現金才能解決燃眉之急。（柯宗緯攝）

議長曾麗燕認為，這只是個建議案，吵要發多少錢都沒意義，因此敲下議事槌通過原提案。（柯宗緯攝）

高市議會國民黨團今（4）日發布甲級動員，要求高市府應以正式公函或其他官方管道向中央政府提出建議，普發現金1萬元。民進黨團幹事長黃文益突喊，1萬太少，應該發1.5萬，同黨議員李喬如也附和。但議長曾麗燕認為，這只是個建議案，吵要發多少錢都沒意義，因此敲下議事槌通過原提案。

為振興經濟復甦，高市議會國民黨團黨團總召童燕珍發起提案，要求高雄市政府應以正式公函或其他官方管道向中央政府提出建議，建請中央政府考量民眾需求普發現金1萬元，以達紓困與振興之效。

童燕珍認為，普發現金才能解決燃眉之急，否則很多民眾連補一般補助金都拿不到，因此黨團才臨時提案，希望在地方財源不足下，高市府向中央爭取普發1萬元。

國民黨高市議員陳美雅也指出，各行各業都受到極大衝擊，應該直接普發現金，現在傳出中央要發五倍券等方式，如此會增加更多不必要行政、印刷成本。

民進黨團幹事長黃文益則認為，如果高市府可建請中央發現金的話，只有1萬元似乎太少，民進黨團決定如果發現金可行，建議發1.5萬元。

民進黨議員李喬如也認同表示，發現金對人民有好處、益處，她都同意，幹事長提出來提高到1.5萬元，是因為若以一般民眾最低薪水3萬來說，至少要補到半薪，才有誠意。

民進黨議員林智鴻則有不同意見，他認為，普發可能造成排擠效應，如中低收入戶的補助額度可再拉高，普發不該漫天喊價，要經過科學調查、統計，才知道什麼人真正需要幫助，把錢花在刀口上。無黨籍議員黃捷也不認同普發現金，而另有無黨籍議員朱信強提出乾脆普發2萬元算了，但重點是中央、地方政府都要有財源。

議長曾麗燕指出，這只是個建議案，議員不要為了普發1萬、 1.5萬、2萬吵個不停，最後她敲槌通過原本藍營提案的1萬元版本。不過，李喬如則認為不被尊重，一度與議長槓上，希望凡事照議事規則來，且需捍衛每個人的發言權。

另外，國民黨議員陳若翠提案，請高市府針對未來市民施打疫苗，採用具有WHO、國際認證認證的疫苗。國民黨議員宋立彬提案，高市府應盡快籌措財源購買國際認證的疫苗，彌補中央供應疫苗不足。上述兩提案也都通過。