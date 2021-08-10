吳宗憲回應許藍方不倫風波。（三立提供）

吳宗憲今（10日）上午衰捲「最美性學博士」許藍方不倫風波，下午他出席和Lulu（黃路梓茵）、李千那出席《綜藝大熱門》開錄記者會，主動提起此事，他自詡是台灣演藝圈的清流，生活很簡單，不會跟人家有所瓜葛，許博士是從他的節目發跡，2人的關係只是朋友，上一次傳訊息是3月份，已經將近5個月沒有聯絡，也大方出示手機給大家看對話紀錄，指出自己被亂扯還反過來鼓勵對方「在演藝圈沒新聞才是壞新聞」，更忍不住怒斥男方：「水準高一點好不好，男歡女愛關我屁事，怎麼會扯到我呢？」

他接著表示有幾點一定要鄭重澄清，「如果許藍方有跟男方說自己被追求一事，私下口角春風，然後鬧到媒體上面，我絕不寬貸，你要出來跟我道歉，我會要你至少捐出80萬」，並提到男方酸自己開紅色特斯拉「很沒品味」，氣喊：「你不過就是一個醫生，700多萬的車我相信你買不起，不要隨便批評別人，我決定要肉搜你，然後號召全台紅色特斯拉車主在你的醫院門口繞行18圈」，對於是否考慮提告，他稱要看之後內容的發展，但只要羞辱到他，一定會捍衛自己清白。

至於如何看待此次事件？吳宗憲認為因為有介入家庭，所以已交由法院處理，三方已是決裂狀態，只會抖出更多鳥事，再次強調：「如果許藍方有告訴這男生說憲哥在追我，然後運氣不好講這些名人，然後RUN到媒體上，你們就要負責任了！不然我們是隨便人家玩的嗎？藝人雖然是商品，被品頭論足，當作茶餘飯後的話題，我們都接受，但做的社會公益絕對不會比較少，所以不要去傷害這些可愛的人們，其他人我不敢保證，但我個人是乾乾淨淨，就像一張白紙、一條新的白色內褲。」