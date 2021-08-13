衛福部部長陳時中昨日（12）表示，沒有所謂的「3+11」破口，因為「3+11」的政策並沒有影響到社區，只是華航機組員與諾富特飯店的群聚事件。此說發引起輿論譁然，國民黨台北市議員張斯綱更自製一張，將陳的頭替換成外星人的照片，諷刺陳：「不要在那邊講一堆民眾聽不懂的外星文，我就問一句，3+11會議記錄到底在哪？」

陳時中12日在記者會上再次重申：「沒有所謂的3+11的破口，3+11的政策並沒有影響到社區，當然有一些機組員、家人、諾富特員工，屬於一個群聚事件，並非社區破口，我要再澄清一下。」

張斯綱昨日在臉書發文表示，聽到陳時中在防疫記者會上說「沒有所謂的3+11的破口」，他腦海中突然好像有一條什麼線斷掉了，因為這個部長的認知跟大眾的認知怎麼落差這麼大？

張斯綱質疑，截至12日新冠肺炎本土確診14462人、累計817人、死亡率5.16%，如果3+11不是破口，難道衛福部真的要為次長石崇良說的「萬華是破口」這個說法背書？張更直言：「不要在那邊講一堆民眾聽不懂的外星文，我就問一句，3+11會議記錄到底在哪？」