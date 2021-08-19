面對一段感情，有些人愛上了就會死心塌地，即便走不下去，也不願就此放手；而有一些人，他們愛與不愛只在一念之間，一旦失去熱情就會灑脫放手。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，說不愛就不愛了，分手完全沒有預兆，不給對方有任何反應的機會。

白羊座：

白羊座的人性格十萬火急，待人處事果斷直接，在感情中同樣乾脆，愛一個人時總是奮不顧身，全心全意的付出，但是一旦不愛了也會非常絕情，不會因為對方的感受而給予多點緩衝空間，而是會快速提出分手，不願糾纏不清，對舊愛絲毫沒有留戀。

天秤座：

天秤座的人在感情中很在乎平衡感，雖然他們可以為愛不顧一切，但是前提是對方要先付出，此外，他們也不會在沒有結果的感情中浪費時間，一旦決定離開就不會再回頭。值得注意的是，天秤座的糾結都會藏在心裡，很少表現出來，所以當他們提分手時都是毫無預兆的，往往讓對方措手不及。

射手座：

射手座在談戀愛時會將對方視作全部，但追求自由的他們，同時也十分以自我為中心，不會輕易被感情所束縛，一旦覺得索然無味，或是遇到更喜歡的人，就會頭也不回的轉身離開，說不愛就不愛了，因為他們最在乎的始終是自己的感受。

對上述3大星座而言，愛情中最重要的是過程，而非結果，因此不愛時選擇果斷放手，自己這麼做已然很負責任了。