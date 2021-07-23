大陸男星吳亦凡昔日曾是韓國天團EXO成員之一，退團回家鄉工作後人氣不減，有大票死忠粉絲；日前吳亦凡遭19歲網紅都美竹連環爆出酒局選妃和誘姦未成年女性等性醜聞，22日更被警方證實，讓不少粉絲心碎，有一名粉絲團站姐還再爆料，昔日親眼目睹吳亦凡節目現場選妃，直言噁心畫面難以忘懷。

吳亦凡涉嫌誘騙未成年少女正在經司法調查，更被警方證實他和爆料網美都美竹確實發生過性關係，讓從醜聞爆發後一直支持他的粉絲心碎滿地；有一名挺他超過10年的粉絲團站姐，難過地PO文回憶過去種種，並曝光藏了多年曾親眼目睹吳亦凡私生活醜陋一面的真相。

有站姐心碎爆料吳亦凡錄節目透過經紀人選妃的醜陋一面。(圖/ 摘自微博)

據站姐的文中提到，她一直都很珍惜且懷念每一次見到吳亦凡的時候，但有一次她到饒舌選秀節目《中國新說唱》現場，親眼看著吳亦凡的經紀人馮萌，和2名女孩子要聯繫方式，「至今忘不了她的賊眉鼠眼」；後來還抓到吳亦凡的表哥吳林跟蹤偷拍她，讓她想到就噁心，但因為支持他，所以不斷騙自己，「你（吳亦凡）的私生活和我又有什麼關係呢」。

該站姐曝光吳亦凡連錄節目都透過經紀人「選妃」的誇張行徑，馬上掀起網友熱議，「錄影現場選妃太扯了吧，那時候很崇拜他欸」、「粉絲替偶像瞞了那麼久，看到他現在這樣，該有多傷心難過」、「拜託通通脫粉吧，這種人不能當偶像啊」。