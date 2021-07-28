李嫌於貼文中留言「東大附中有人確診了」，雖隨後已刪除，仍遭網友截圖檢舉。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

李姓大學生事後在網路留言道歉，稱非惡意散播，怎料已被截圖檢舉，對自己的行為十分後悔。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市李姓大學生在5月疫情剛爆發時，看到有網友拍攝環保局在東海大學商圈消毒照片，即留言「東大附中有人確診」，台中市刑大接獲民眾檢舉後展開調查，通知李到案說明。李稱，看到確診足跡有到過東海商圈，所以留言提醒，但發現資訊錯誤，立馬刪除，不知已被截圖報警，警詢後依法函送台中地檢署偵辦。

台中市警局刑警大隊日前接獲民眾檢舉，有人於知名論壇公然張貼疫情假訊息，追查發現李男，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例送辦。5月中旬正值本土疫情升溫，網友於知名論壇貼文，附上環保局消毒車及人員之圖片，詢問這是什麼活動時，李嫌於貼文中留言「東大附中有人確診了」，雖隨後已刪除，仍遭網友截圖檢舉。

警方經中央流行疫情指揮中心回覆，東大附中並無確診個案，李嫌涉嫌散布疫情不實訊息，通知到案說明，李表示看到確診個案足跡到過東海商圈，又看到環保局消毒車，一時間緊張而留言東大附中有人確診，只是想提醒大家，不知已涉及刑責，留言後網友告知訊息不正確趕緊刪除，並非惡意散播，事後亦留言道歉，豈知已被截圖檢舉，對於自己的行為十分後悔。

警方呼籲，依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，散播疫情謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科3百萬元以下罰金，來源不明、未經證實之疫情訊息，勿透過社群媒體隨意轉傳，可透過台中市政府「嚴重特殊傳染性肺炎防治專區」、衛福部疾管署「澄清專區」及中央流行疫情指揮中心召開之記者會，查證並了解最新疫情訊息及防疫措施，避免觸法。