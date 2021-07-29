《蝦皮娛樂線》28日邀請《超感應學園》主角群蔡凡熙、劉奕兒及姜濤上節目，適逢疫情期間，節目採視訊進行，姜濤也特地在香港共襄盛舉。三人爆料，雖然片場氣氛歡樂，但畢竟與鬼神有關，現場還請到法師坐鎮。蔡凡熙介紹角色時，提到劇中社團的簡稱「超感社」，忍不住笑說：「聽起來有點不對。」主持人張立東也馬上接哏：「感覺會很累。」

劉奕兒在《超感應學園》飾演「陰間引路人」，負責牽引亡魂前往投胎之路，她笑稱：「就是黑白無常的小嘍囉，我自稱是灰無常。」由於扮演非人類的角色，加上體質比較敏感，她也有所準備，戲服絕對會準備護身符。劉奕兒說：「如果戲服沒地方塞，就會放在貼身衣物的內袋。」為了不冒犯，她一旦穿上衣服進入角色，「心裡就會保持安靜，不去想東想西。」

戲中有場在社辦玩碟仙的場景，主持人瑪麗相當好奇現場氣氛，蔡凡熙說：「我們拍攝時非常嚴肅，很怕很怕真的有好兄弟找上來，所以現場有請法師鎮壓，因為我的圖上畫的陣都是真的，只有文字是假的，害怕好兄弟們會誤會。」

雖然有緊張時刻，但片場還是發生許多趣事。從香港來台拍戲的姜濤、蔡凡熙和劉奕兒也「打」成一片。劉奕兒趁機爆料：「姜濤還打了我一巴掌！」姜濤則連忙解釋：「那是有蚊子，我晚了一步，妳不是還（被叮到）腫起來了嗎？」劉奕兒開玩笑嗆：「那是被你打的吧！」

感情超好的三人，也接受默契大考驗，在被問到「誰最膽小？」時，蔡凡熙、劉奕兒都選了姜濤，蔡凡熙說：「他會被比較大的舉動嚇到，很像少女。」至於「誰最有偶像包袱？」 中選的還是姜濤，他也承認：「我們社辦有一面鏡子，我看到就會撥弄一下頭髮。」當被問到「私底下和檯面上反差最大？」時，蔡凡熙爆料：「大家都差不多，頂多私底下都會罵髒話。」蔡凡熙更會於片場和姜濤交流接地氣的「台式髒話」。至於「被導演噹最多的人」，劉奕兒則被爆料因為笑點太低，所以會發生已經準備開拍但她自己笑到哭的狀況，有時導演也受不了。蔡凡熙狠狠吐槽：「我真的不知道妳哭什麼。」

最後被問及「誰在拍戲現場排場最大？」三人有默契的一起比叉，因為不僅搭的車一樣，連休息室都同一間，不過姜濤倒是有粉絲熱情支持，光是粉絲應援餐車就有三台，全劇組都受惠。