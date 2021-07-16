郭書瑤（左）在片中大膽色誘蔡凡熙，劇照中他的下身看似有點鼓。（皮諾丘電影提供）

本周日（18日）將滿31歲的郭書瑤（瑤瑤），和蔡凡熙在電影《再說一次我願意》中湊一對，飾演「最甜女友」的她，其中一幕蔡凡熙深夜忙打電動，冷落一旁女友，擁有絕佳身材的郭書瑤直接使出必殺技，穿上性感睡衣小露香肩色誘，猛然撲向對方，兩人之間不到10公分的距離，甚至能感受到對方鼻息，加上劇照中蔡凡熙下身看似有點鼓，更引人遐想。

郭書瑤現實中也是貼心女友，她表示會和男友一起打電動，還搞笑說：「我不會因為他打電動而生氣，因為男生打電動比出去玩好！」認為對方宅在家比較安心，除非男友太過熱衷投入，嚴重影響兩人相處時光，她才會使出撒嬌絕招，「討抱抱、討親親！」自信說：「基本上男生都會埋單！」如果對方還不領情，她當然還是會生氣，直接放大絕：「拔插頭！」

蔡凡熙則和片中角色一樣是電玩迷，他曾坦言自己是「台幣戰士」，最近宅在家抗疫，也投入不少時間在電玩遊戲中，他笑言：「愛情裡不能剝奪個人時間，電玩是生活必需品！」不過女友介意時，還是會體諒對方心情，「我會收斂。」他也透露自己喜歡的另一半特質，就像片中女主角小彩（郭書瑤飾）的態度，即使看到男友沈迷電動也沒發火，反倒用浪漫情趣的方式提醒對方，他大讚：「不鬧情緒、成熟。」

為慶祝電影院在關閉近2個月終於微解封，片商祭出抽鑽石活動吸引預售票買氣，短短2周賣破千張電影票，為秋天上映先打下1劑強心針。《再說一次我願意》預計9月上映，「翻轉愛情包」和「終結孤單包」套票即日起至8月31日在全家便利商店預購中。