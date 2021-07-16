女星林鳳英近年斜槓身分多元，自轉戰商業投資之後，不論是自營專利機能品牌內衣、 綠環保手工馬賽皂的亞州華人區總代理、首創恆溫豆奶，近期又推廣抗菌燈，展露獨特商品開發眼光及精準獲利智能。

林鳳英表示，「這真的是上天賜予我的好運氣，因為機緣巧合讓我發現研發aiSave抗菌燈的功臣，竟然就是我的朋友，所謂內舉不避親，抗菌燈系列商品研發成功後，我就成了他們股東之一，負責協助行銷推廣」。

她分享這款抗菌燈已通過日本ITEC阪急阪神株式會社核准，在主要大眾運輸的JR新幹線的車廂測試使用。她接獲丈夫Marc通知，趕在比利時政府下達通牒之前，飛回比利時準備施打疫苗，同時她也帶著抗菌燈相關資料，拜會法國綠巨人集團採購CEO。

她表示，正爭取綠巨人集團在其生產線工廠全面裝設這款抗菌燈的商機，預計再跟印尼峇厘島台商總會聯繫，因許多台商在峇厘島有船務暨國際海產出口公司，在生產線裝設的話，對海產保鮮及員工的防疫有實質幫助。

林鳳英強調，未來還將推廣使用在畜牧業及寵物業，轉換跑道後，「因認識許多扛霸子型研發人才，也激發我做跨國整合行銷連結，現階段我會傾力將這個抗疫神器行銷到全世界」。