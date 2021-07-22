大陸外交部發言人趙立堅今表示，截至目前，中方共向100多個國家和組織提供超過5億劑的疫苗。中方一直積極支持並參與「新冠肺炎疫苗實施計畫」（COVAX）；目前，100多個國家批准使用中國疫苗，30國領導人已公開接種中國疫苗。

斯里蘭卡斯裡賈亞瓦德納普拉大學發布關於中國國藥疫苗有效性研究報告指出，95％人群在接種兩劑國藥疫苗後可產生抗體，81.25％的人群中可誘導產生中和抗體。研究還發現，國藥疫苗對新冠變異毒株Delta株非常有效。

趙立堅今在例行記者會上指出，越來越多的科學理性聲音為中國疫苗正名，為中國疫苗貼上「安全標籤」。這充分說明，中國疫苗是有效的、安全的。中方一貫主張深化疫苗國際合作，確保疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性，讓疫苗成為全球公共產品。

趙立堅說，截至目前，中方共向100多個國家和組織提供超過5億劑的疫苗。中方一直積極支持並參與「新冠肺炎疫苗實施計畫」（COVAX），中國疫苗獲得世衛組織緊急使用認證之後，有關企業全力組織生產保供，未來4個月內將向COVAX平台提供1.1億劑疫苗現貨，並就長期供苗達成意向。

趙立堅強調，目前，100多個國家批准使用中國疫苗，30國領導人已公開接種中國疫苗。多國政要高度評價中國疫苗為當地抗疫所作重要貢獻，接種中國疫苗的外國民眾也為中國疫苗投下了贊成票。

他還稱，中方願同各國繼續團結協作，向世界特別是向發展中國家提供更多安全、放心、有效的疫苗，促進疫苗在全球公平分配和使用，促進全球抗疫合作，為儘快徹底戰勝疫情作出積極貢獻。