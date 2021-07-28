港府宣佈70歲或以上長者明（29日）起，可到24間社區疫苗接種中心領取號碼牌接種新冠疫苗。香港公務員事務局局長聶德權今表示，每間接種中心每日會預留200個掛號名額，而機場及東涌社區會堂因受場地所限只預留100個名額，即每日共提供4600個長者接種名額。並稱，香港目前有約310萬人已接種首劑疫苗，如果每日接種首針維持逾3萬人，接種率有機會在9月底達到7成人口。

聶德權表示，長者可在每日早上7點45分開始取號碼牌，先到先拿，社區疫苗中心在早上8時開始營運，已取號碼牌的長者可以立即接種，但由於長者部分不會在網上預約，需要在現場登記資料，工作人員可能會安排拿到較後面號碼牌的長者，過些時間再回到中心接種。聶呼籲港府需要增加行政支援人手，做好分流措施。

聶又指，當日接種的長者，會同時獲發接種第2劑疫苗的預約時間，而如果此措施受歡迎，港府會考慮擴展至60歲或以上人士。

此外，聶稱香港目前有約310萬人已接種首針疫苗，如果每日接種首針維持逾3萬人，接種率有機會在9月底達到7成人口。