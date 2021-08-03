針對外界有人影射法官是施打國際疫苗的「祕密名單」，司法院3日特別澄清，法官迄今並未列入優先施打疫苗的對象，目前僅有「第一線法警人員」經中央流行疫情指揮中心同意納入公費疫苗第7類「維持國家安全及社會機能正常運作者」接種對象。

司法院指出，法官與一般國民相同，都是依第8類「65-74歲長者」、第9類「高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病患」、第10類「50-64歲成人」或其他「民國92年(含)以前出生者」等指揮中心的排序，依法、依序完成疫苗接種或預約，司法院日前已對外說明。

至於有媒體評論也提及前台北市長郝龍斌和前衛生署長楊志良，將向台北高等行政法院遞狀，聲請停止執行衛福部對高端疫苗緊急使用授權（EUA）。對此，司法院強調，法院絕對會秉持公正立場審理此案，期待兩造提出證據，以法律論述說服法院，但不樂見以輿論帶動風潮，質疑司法公正性，向法院施加壓力之行為發生。