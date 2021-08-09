食藥署日前遭國民黨立委林奕華踢爆署內編制僅600多人，造冊人數竟高達1356人；這樣子的場景頻頻上演，資深媒體人王淺秋痛批這些政府官員，在國內疫苗匱乏的現在，竟然一窩蜂搶打進口疫苗，讓一般民眾沒有其他選擇，落得只能去打國產的高端疫苗。

食藥署日前遭國民黨立委林奕華踢爆署內編制僅600多人，造冊人數竟高達1356人，是編制的1倍以上，當時食藥署解釋，這是因為將外包人員也納入所致。

對此，王淺秋今(9)日在廣播節目中指出，如今台灣AZ、莫德納雙缺，尤其莫德納，政府不肯多買，催貨不力，一臉就是計劃在未來全面提供高端疫苗給民眾施打；但反觀現在的政府高官，紛紛超前部署，搶打進口疫苗。

現在政府的做法就是：有關係的特權優先！卻不斷大内宣要人民「疫苗都一様，不要挑疫苗」；王淺秋痛批，外國政府的作法是幫人民挑疫苗，有安全風險就剔除，但我們政府官員卻反過來，安全的自己打，沒把握的留給人民！

王淺秋直言，她從來不反對相關業務人員可以打疫苗，但為什麼人民卻只能被特權逼到沒有選擇？這非常不合理！