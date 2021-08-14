國內疫苗面臨「斷流」，國際疫苗到貨時程引起各界關注，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表一如以往並未證實，僅表示「只能跟大家講這段時間會來」。不過，前立委郭正亮指出，目前傳出美國FDA(美國食品藥品監督管理局)可能在9月月初給予BNT疫苗藥證，那台灣能以多快的效率完成這件事，讓廠商可以透過申請原廠授權直接進口，這才是真正的關鍵。

針對BNT疫苗傳出將提早在9月中到貨，陳時中並未證實此事，僅表示疫苗到貨時程都有保密協定在，「只能跟大家講這段時間會來」。至於我國是否有計畫效法南韓赴疫苗廠催貨，陳時中則說，其實真的到疫苗廠催貨有沒有效果，我們可以觀察。

郭正亮14日在政論節目《新聞大白話》中表示，事實上陳時中還有被問另外一個問題，而那才是衛福部要加油的部分，美國現在傳出，輝瑞藥廠集中所有的報告，送到FDA要通過藥證，FDA可能9月初會給，所謂的藥證就是一般藥，這是不得了的事，我們的衛福部要用多少時間讓它變成一般的藥？這要經過一定的程序。

郭正亮坦言，在這個程序上，食藥署的動作向來很慢，要走半年，可是BNT台灣已經給了EUA，對它有一定的了解，來台灣也給相當的人打過，全世界幾億的人打過，是不是流程可以走快一點？

郭正亮指出，若BNT在美國和台灣都能通過應證申請，藥商就可以申請原廠授權直接進口，如此彈性就會大非常多，這才是真正的關鍵，若美國FDA給輝瑞藥證，那台灣能以多快的效率完成這件事？