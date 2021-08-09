面對國內疫苗供不應求，不少有錢人紛紛赴美打疫苗，台北市長柯文哲今(9)日表示，經疫調發現，7月至今有8例都是去美國打疫苗後回台確診，打的疫苗從BNT、莫德納、嬌生都有。對此，醫護粉專《MedPartner 美的好朋友》透露背後原因，並感嘆特地出國打疫苗其實未必會是比較好的選擇。

有錢人都跑美國打疫苗「北市8人返台確診」 柯文哲喊：現在台灣比較安全 不用再去了

柯文哲今天在北市防疫記者會中指出，疫調發現，7月到現在有8人去美國打疫苗，結果回來確診。柯文哲說，由於接種疫苗後要10至14天才會發揮作用，而且美國每天都有好幾萬人感染，在美國如果沒戴口罩、沒做好保護，在美國被感染的機會滿大的。

對於到美國打疫苗回台依然確診，醫護粉專《MedPartner 美的好朋友》表示，這其實可以預期，因為美國疫情其實算嚴重，打完疫苗要有保護力，至少要兩週，完整打完兩劑要待到一個月，在疫情嚴重的地方生活一個月，風險一定比在台灣大很多。

《MedPartner 美的好朋友》分析，國內疫苗供給雖然還不足夠，但疫情相對穩定，因此台灣人特地出國打疫苗，未必會是比較好的選擇，除非真的有很特別的需求，不然在國內做好個人防疫，按順序接種疫苗，還是相對安全。