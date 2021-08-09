由於韓國目前新冠病例，有很多是發生在尚未注射過疫苗的年輕人身上，因此，9日韓國政府也決定，首次開放18歲以上成年人預約施打疫苗。

在新冠疫情剛爆發時，韓國藉著大規模追蹤與篩檢方式，曾一度有效控制疫情。不過，隨著Delta變種病毒高傳染力，以及疫苗覆蓋率太慢，使得當地病例有增加的樣子。

迄今，韓國5200萬人口中約有45%至少打了1劑疫苗，而完全接種過兩劑的只有15%。韓國政府的如意算盤是，若這些18至49歲的民眾在9月底前都已打過莫德納或輝瑞BNT的話，成年人的覆蓋率將可達7成。

這些18歲以上的成年韓國民眾，26日開始陸續接種，計畫最晚9月30日可打完。

根據最新統計，韓國新冠病毒死亡率僅1%，但需要呼吸機治療的重症病患有升高趨勢，目前有367位情況較為嚴重。

韓國政府表示，8日新增1,492位新冠病例，總染疫數為212,448位，疫歿者為2,125位。