「COVID-19公費疫苗預約平台」第6輪高端疫苗意願登記於13日中午12時結束並進行結算，雲林縣共計1萬4363人完成第六輪意願登記，明天（16日）上午10時進行第六輪高端疫苗預約，雲林縣衛生局呼籲已登記者請記得預約施打場所。

雲林縣衛生局統計，到13日為止，全縣完成第一劑疫苗接種23萬4750人，涵蓋率達34.87％，完成第二劑疫苗接種人數計1萬3739人，涵蓋率2.04％。

第一劑疫苗完成接種者，50歲到64歲有7萬9908人，完成率為52.62％；65歲到74歲有5萬3258人，完成率73.14％；75歲以上4萬1284人，完成率為67.39％。

衛生局表示，第六輪高端疫苗意願登記於8月13日中午12時結束並進行結算，本縣共計1萬4363人完成第六輪意願登記，本期可接種疫苗為高端疫苗，預約時間自8月16日上午10時起至8月18日中午12時截止，此期可接種疫苗為高端疫苗，施打期間預計自8月23日至8月29日止，籲請民眾屆時準時前往接種。