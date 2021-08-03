港府有意放寬外防措施，將目前以「ABCD」類劃分的海外風險地區，簡化為「高中低」風險，允許自高風險地區的港人打完2劑疫苗後入境香港，部分抵港人士若驗出抗體，更可縮短7日檢疫期。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今（3日）表示，此舉是變相放寬措施，強調除非機場檢疫酒店員工的疫苗接種率達百分百，否則還不是時候放寬邊境檢疫措施。

何栢良表示，以「高中低」風險分級後，「A1極高風險地區」由以往不能入境，變成已接種疫苗的香港人可以入境，是變相放寬措施。他建議港府加強熔斷機制，當高風險地區輸入個案達3至5力，就要禁止從有關地區的人士進入香港。除非機場檢疫酒店員工的疫苗接種率達百分百，否則還不是時候放寬邊境檢疫措施。

對於政府要求醫護等群組須接種疫苗，何栢良不認為有關安排是強迫接種，稱員工仍有選擇，疫苗接種亦不可只看個人層面，一旦醫護人員受感染，可能傳染給病人，若雙方都打針，保護力就可升至九成。 至於以病毒檢測作為接種疫苗的替代方案，他認為前線員工風險較高，加上變種病毒流行，2周一檢會太少，改為每周一檢較為穩妥。

另外，何栢良提到，目前香港有300多萬人已接種疫苗，推斷接種率未達至600萬，仍未能大幅度放寬防疫措施，港人國外旅遊也需要出入境限制。