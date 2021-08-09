在Delta新冠變種病毒肆虐下，美國疫情正急速飆升，外媒提出5項數據顯出美國疫情到底多嚴重，但專家也表示現在還有機會迅速扭轉局面。

隨著疫苗接種率攀升，以及春季新增感染人數驟降，許多美國人以為他們忍了一年多之後終於要迎來一個自由奔放的夏天。不料開始停滯疫苗接種，以及具高度傳染性的新變種病毒入侵，使美國再度陷入確診數狂飆的局面，儘管政府修改了口罩指引，並實施其他措施，但疫情仍無放緩的跡象。

美國衛生官員一再重申，未接種疫苗的美國人是導致近來確診數激增的主要原因。白宮首席醫學顧問、美國國家過敏和傳染病研究所所長佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）日前提出警告，隨著美國平均每日新增病例數逼近10萬大關，超過了去年夏天疫苗問世之前的感染程度，更危險的新冠變種病毒可能在美國出現。他並預測，隨著Delta變種病毒持續擴散，美國每日新增確診數可能增至10萬～20萬例。

才過了幾天，目前美國平均每日新增確診數已經超過10萬例。

外媒總結5項數據可顯示美國的疫情到底多嚴竣。

1.自7月初以來，平均確診數已經增加為9倍。根據約翰霍普金斯大學統整的數據，截至上周五，美國7天平均每日新增確診數已經超過10萬7,100例，創下近6個月來新高。

2.染疫住院人數創下2月以來新高。根據美國衛服部的數據，截至上周六晚間，全美有超過66,000人染疫住院。德州官員表示：「今天我們發現自己正在重蹈覆轍、走向懸崖邊緣，可以想像我們可能再次走向一場公共衛生的災難」。

3.一周內，兒童和青少年染疫病例增加84%。在7月22日至29日，美國增加近7.2萬名兒童染疫病例。兒童的定義因各州而異，但通常包括17或18歲以下年齡層。

4.根據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據，Delta變種病毒占美國新冠確診病例逾93%，這包括Delta病毒的幾個子系（sub-lineages）。包括愛荷華、堪薩斯、密蘇里和內布拉斯加等部分地區的Delta病毒感染率更高，占確診數至少98%。

5.大多數美國人生活在「大量」（substantial）或「高度」（high）的新冠病毒傳播地區。根據CDC數據，超過97%的美國人生活在大量或高感染地區。

一些專家警告說，如果美國沒有為足夠人口接種疫苗，那麼這一波可能成為美國迄今最嚴重的一次疫情。但專家也表示，美國可以不必走到這個地步，而要迅速扭轉這個局面的關鍵，是讓更多人接種疫苗。

CDC主任瓦倫斯基博士（Dr. Rochelle Walensky）表示，如果我們齊心協力，讓所有有意願但尚未接種疫苖的人都接種，並戴上口罩預防疾病，我們真的可以在幾周內控制住情況。她並警告，如果美國做不到，很快就會看到與今年1月相同的單日確診數，每天數十萬人遭到感染。

儘管數據相當嚴峻，但好消息是的CDC數據顯示新冠疫苗接種的進度正在加快，截至上周四，平均每天有超過46萬4,700人接種第一劑疫苗，創下近7周來新高，且比上周數據增加19%。