苗栗縣政府將成立服務據點協助長輩上網登記施打疫苗。（謝明俊攝）

中央堅持要長者透過網路登記施打疫苗意願及預約登記，雖然引發許多長輩抱怨不便，但中央仍然故我，苗栗縣政府為了解決長輩上網登記不便問題，將在全縣設置85個服務據點，利用鄉鎮市公所、戶政、地政、衛生所及農漁會等單位人力來協助長輩上網登記，預計將在8月5日首度啟用。

苗栗縣政府表示，關於65歲以上長者施打第2劑疫苗部分，目前中央僅規劃用批次方式接種，未來若中央同意決定循第1劑造冊製發通知單模式，或其他批次方式接種，縣府也已做好準備，縣府衛生局將依據中央分批撥配疫苗數量，一一通知長者施打的時間和地點，讓大家盡速完成第2劑接種。

衛生局指出，苗栗縣在6月15日起開始對85歲以上長者疫苗接種，依中央公告1、2劑間隔時間需要10至12週計算，6月17日以前接種第1劑的長者，預計8月26日起至9月7日可打第2劑。縣長徐耀昌提醒已打第1劑的長者，除了可請家人協助上網登記，也可利用苗栗縣現有第1線有臨櫃服務的機關單位，由專人協助完成預約登記。

衛生局指出，為服務縣內高齡長者及不熟悉電腦網路操作的民眾預約疫苗登記，縣府衛生局設立「疫苗登記預約服務中心」，提供預約專線，一個電話號碼10條線服務，民眾只要撥打專線，提供「姓名、身分證號、健保卡號、手機號碼、疫苗種類與接種區域」，就會有專人協助完成登記，目前服務期間預計是8月5日上午10時至8月7日上午10時，專線開放服務時間為中央公布每1輪疫苗意願登記及預約的期間，請民眾留意苗栗縣政府官網及縣長徐耀昌臉書訊息。

由於許多長輩對於使用網路不熟悉，導致苗栗縣目前長者意願登記比率仍不高，縣府為此籌設85個服務據點，分別利用18鄉鎮市公所、戶政事務所、衛生所、6個鄉鎮市地政所、17鄉鎮市農會、南龍區漁會、通苑區漁會、稅務局總局及稅務局竹南分局、志願服務推廣中心、社區培力育成中心、毒衛中心、長照中心等機關單位，皆設立疫苗預約專線及專一臨櫃櫃台，積極協助長者完成意願及預約登記，請民眾多加利用。

衛生局提醒，目前未能預約到或間隔時間尚不符合的鄉親請耐心等候，第2劑疫苗將會分梯次來服務不同時間已接種第1劑的民眾，每次預約開放都會提前公告，請民眾留意苗栗縣政府官網及縣長徐耀昌臉書訊息。

苗栗縣截至8月2日累計接種15萬2366人次施打疫苗，18歲以上人口疫苗覆蓋率33.04％，疫情方面，苗栗縣今天(8月3日)無新增案例，累計本土549例、境外14人、3人死亡。