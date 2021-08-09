資深媒體人黃暐瀚。（資料照片）

前民進黨立委郭正亮。（郭正亮提供）

(圖／擷取自YahooTV 鄉民來衝康)

對於民眾登記「非國產疫苗不打」者僅16萬人，到時候國產疫苗究竟有誰會接種？黃暐瀚認為，有些人必須要有「黃卡」（疫苗注射紀錄卡）才能去工作。趙少康則質疑，主管沒有資格這樣要求吧？郭正亮說，「但他才不管你哩！」公司會用打過疫苗來要求員工。趙少康直言，民進黨想的就是這一招！

國內AZ、莫德納疫苗庫存不多，防疫指揮官陳時中4日透露，高端疫苗最快8月下旬即可開打。根據中央流行疫情指揮中心最新統計全國疫苗意願登記，截至8月2日下午1時，願意接種國產疫苗有94萬8376人，「非國產不打」者僅16萬人，占比才1.39%。

黃暐瀚9日於Yahoo TV《鄉民來衝康》表示，現在是民進黨政治人物被迫要表態，所以勾了國產疫苗還截圖放在臉書上，就算有交代了，但最後打不打還不知道。

黃暐瀚披露， 9月開學後，補習班、課後輔導班要上課，家長會要求老師沒打疫苗不要來教室，老師會失去工作權。但老師真的想打國產疫苗嗎？或許不想打，是苦苦等莫德納，等不到退而求其次等AZ，AZ再等不到，第6輪就要開打國產疫苗，老師們為了工作沒辦法。一般人可以等到9月底打BNT，但是有工作需求的人，又沒有AZ或莫德納可以打，就真的只剩國產疫苗了，因為這些人必須要有「黃卡」（疫苗注射紀錄卡）才能去工作。

郭正亮補充，有越南新娘嫁來台灣，她的老闆要求每個人都要打疫苗，她只好打國產疫苗。

趙少康則質疑，沒有資格這樣要求吧？因為不是員工不要打，是打不到阿！年輕員工沒有輪到，可以用PCR陰性證明或快篩陰性證明吧！

郭正亮直言「他才不管你哩！」如果各個行業用打過疫苗來做促銷的號召，政府也不會阻止，會造成各公司用這個（打過疫苗）來要求員工。

趙少康最後認為，民進黨想的就是這一招！