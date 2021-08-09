桃園第五輪疫苗接種預約率達88％，市長鄭文燦表示，2.2萬人將於12日在36個社區接種站開打，另外2萬人則在12至16日於醫療院所施打，他提醒施打第二劑者，務必攜帶疫苗接種紀錄卡（黃卡），如果遺失，可提前2至3天至13區衛生所補辦。

第五輪疫苗接種預約於今日中午12點截止，桃園市開設疫苗接種量能4萬8460人，預約人數4萬2000餘人，預約率約88％，其中2萬2000人預約社區接種站施打，將於8月12日在36個社區接種站開打，另2萬人預約醫療院所施打，於8月12至16日期間在19家醫院、107家診所和13個衛生所進行施打。鄭文燦感謝醫療院所提供疫苗施打量能，就近服務市民朋友，分擔社區接種站的負擔。

鄭文燦提醒，第五輪疫苗接種分成第一劑及第二劑施打，其中8月11日前已間隔28天的第一到三類對象及孕婦，將施打第二劑莫德納疫苗，請務必攜帶疫苗接種紀錄卡（黃卡），如果黃卡遺失，可提前2至3天至13區衛生所補辦；另外7月19日前已意願登記莫德納疫苗的65歲以上長者及53歲以上第九類重大傷病對象，將施打第一劑莫德納疫苗。