110年度全國運動會將在10月份於新北市舉辦，台中市代表隊選手共計約850人出賽。對此，民進黨市議員江肇國於9日在教育文化業務質詢中要求，運動局務必盡快為選手、教練、領隊以及隨行人員全數造冊施打疫苗，保護、照顧這群為台中努力的人，讓他們沒有後顧之憂去比賽。

運動局表示，台中市參加全國運動會的選手與隊職員估計850人，台中市代表隊疫苗施 打作業依主辦城市新北市所訂全國運動會三階段報名作業進行，透過報名系統造冊人員名單，第一階段的13個代表隊已於7月29日完成施打疫苗。

江肇國指出，兩年一度的全國運動會即將在10月份舉辦，今年度增加數項選辦項目，因此台中市派出的代表隊選手加上教練、隨行人員將近1000人，可是目前第二階段、第三階段報名的運動項目還沒造冊，若要趕上疫苗施打後兩週才具防護效力，運動局務必要加緊列冊的速度。

江肇國表示，台中市政府運動局作為代表選手的後盾，應該盡到責任為選手、教練、領隊以及隨行人員全數造冊，並且從寬認定施打疫苗，更重要的是，必須為未滿18歲的年輕選手安排PCR採檢報告，且替選手負擔全額費用，保護選手在健康無虞的環境中競賽，安心在10月份出賽新北為台中奪牌。

運動局強調，目前正彙整第二階段帆船、 空手道及輕艇等運動種類，安排於8月下旬配合施打；第三階段報名訂於8月23日至9月3 日進行，該階段疫苗施打人員將待選拔正式選手並上全國運動會系統完成後，造冊安排施打。