花蓮市長魏嘉賢（左）9日前往實物銀行視察籌備現況，盼能讓有需求者就近申請領取物資。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市「愛花蓮實物銀行」將於10日起試營運，服務人員也趕緊盤點、補貨，讓物資能即時因應開放期間需求。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市公所「愛花蓮實物銀行」位在中華路296之3號，市長魏嘉賢說，架上陳列物品雖不多，但應足供弱勢家庭及時因應，希望能讓弱勢民眾不挨餓。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府成立「幸福實物銀行」，提供3處據點供弱勢免費領取生活物資，然而疫情之下，有更多家庭生計受影響，花蓮市公所和民間善心人士合作，將未使用的里辦公室作為實物銀行據點，10日起試營運1個月，每周提供3次服務，供民眾就近索取，不過為避免資源浪費，公所也會擬定相關評估機制，讓愛心實際用在需要的人身上。

花蓮市公所「愛花蓮實物銀行」位在中華路296之3號，可見泡麵、白米、奶粉、清潔用品、沐浴盥洗用具、調味料、棉被、罐頭等多項民生物資陳列架上，由於10日起將試辦1個月，服務人員也趕緊盤點、補貨，讓物資能即時因應開放期間需求。

市公所社勞課長蕭子蔚表示，大部分物資均由善心人士、社團、宮廟、企業行號所捐贈，少部分物資由社勞課自行採買，特殊境遇、家庭低收、中低收、身心障礙者、遊民、獨居老人或是遭遇天然災害等，均可前往申請物資，屆時承辦審核會適時評估，必要時則會調閱個案及家屬戶籍、財稅或福利申領等相關資料。

蕭子蔚說，試辦期間，開放時間為周二及周四上午8點至中午12點，周五下午1點半至5點半，有需求的民眾可到現場填寫申請表，待承辦人審核後，將會提供物資，未來正式服務後，則會視符合資格的家庭實際居住人員及家庭狀況，核發相對應適合的物資。

花蓮市長魏嘉賢9日前往視察籌備現況時指出，疫情期間，不少家庭因收入銳減，生活、經濟陷入困境，市公所因此將閒置辦公空間再利用，作為實物銀行據點，讓有需求者可就近申請。

魏嘉賢說，架上陳列物品雖不如便利超商多，但應足以提供弱勢家庭及時因應，無論是吃的或用的，都沒問題，只希望能讓弱勢民眾不挨餓。最近正逢農中元普渡，預期會有更多的物資進入社福單位及鄉鎮公所，市公所也會妥善運用這些物資，讓社會各界愛心實際用在有需求的人身上。